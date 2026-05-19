Pubblichiamo la nota stampa firmata da Nicola Cusmai, candidato al consiglio comunale con Fratelli d’Italia a sostegno di Sabino Napolitano, a margine dell’incontro svoltosi ad Andria alla presenza del Sottosegretario all’Agricoltura La Pietra:

«Dopo oltre vent’anni l’Italia vuole darsi un nuovo Piano Olivicolo Nazionale, con i 300 milioni di Coltiva Italia e le risorse europee dell’OCM: è un risultato che riconosciamo al Governo e al Sottosegretario La Pietra. Ma oggi il Piano è pronto nei contenuti e non ancora operativo: chiediamo con franchezza di accelerare l’iter parlamentare e l’emanazione dei decreti attuativi, perché senza decreti quelle risorse restano sulla carta, e di chiarire al più presto beneficiari, percentuali di aiuto e criteri di selezione, così che le nostre aziende possano programmare reimpianti e nuovi impianti.

Dal canto nostro non aspettiamo. Ci impegniamo a istituire un Ufficio Agricoltura comunale che accompagni le imprese ai bandi, ad avviare subito la mappatura delle terre abbandonate e silenti, competenza che la stessa Coltiva Italia affida ai Comuni, e a fare dell’amministrazione il regista della valorizzazione della Coratina. Al Governo chiediamo di fare presto; al territorio promettiamo di farci trovare pronti.

Sulla stessa linea il candidato Sindaco dott. Sabino Napolitano, che ha confermato la centralità del comparto agricolo e olivicolo nel programma del centro-destra, con l’obiettivo di restituire ad Andria un ruolo da protagonista nella filiera dell’olio extravergine di oliva italiano».