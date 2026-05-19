Non si è fermato all’alt della polizia locale e ha dato il via a una fuga ad alta velocità tra le strade di Milano, terminata con l’arresto dopo un inseguimento anche a piedi. È accaduto sabato mattina intorno alle 7.30 in via Bazzi, dove gli agenti in pattuglia hanno intimato l’alt a un’auto guidata da uomo del 1974, nato ad Andria.

L’autista ha però accelerato, proseguendo la fuga tra sorpassi e passando con il rosso a diversi semafori. Durante l’inseguimento, in via Danusso, ha anche urtato un’auto in sosta danneggiandone lo specchietto retrovisore. Raggiunto dagli agenti in via San Paolino, ha tentato di scappare a piedi ma è stato bloccato e arrestato.