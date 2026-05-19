Pubblichiamo la nota stampa dell’Onorevole Matera a margine della visita del Ministro Mazzi ad Andria, che ha concluso gli appuntamenti tra il candidato sindaco Napolitano e i rappresentanti del governo centrale:

«Turismo, valorizzazione del patrimonio culturale e promozione delle eccellenze del territorio sono stati al centro della visita del Ministro Gianmarco Mazzi ad Andria. È stata una giornata dedicata alle potenzialità turistiche della città, con particolare attenzione a Castel del Monte, alle eccellenze enogastronomiche e alle opportunità di crescita legate al turismo culturale ed esperienziale. C’è da chiedersi come mai non fosse presente alcun operatore del settore, nonostante fossero stati tutti invitati. Sarebbe stata l’occasione per un confronto diretto con il Ministro Mazzi.

Lunedì abbiamo accolto il sottosegretario alle Politiche agricole Patrizio La Pietra. Anche questa è stata un’occasione importante per parlare di agricoltura, dando soprattutto voce agli operatori del settore, che nella nostra città rappresentano il settore primario e il pilastro dell’economia locale. Come ha ricordato il sottosegretario, il nostro Governo ha investito in agricoltura più di qualsiasi altro esecutivo. Continueremo a lavorare in questa direzione affinché ai nostri produttori venga riconosciuto il giusto valore per l’impegno e il lavoro che portano avanti ogni giorno.

Il sostegno ricevuto negli ultimi giorni da Arianna Meloni, dal ministro Tommaso Foti, dal capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, dal sottosegretario La Pietra e dal ministro Mazzi conferma l’attenzione concreta del Governo e di Fratelli d’Italia verso Andria e il suo futuro. Attorno alla candidatura di Sabino Napolitano si sta costruendo una squadra forte, rappresentativa dei valori di FdI, capace di creare un collegamento diretto tra il territorio e le istituzioni nazionali, nell’interesse della città e della sua crescita».