Proseguono gli appuntamenti di Nicola Cusmai, candidato al consiglio comunale con Fratelli d’Italia, in vista della prossima tornata elettorale. L’ultimo evento, in ordine di tempo, è stato quello organizzato in via Regina Margherita ad Andria: focus, ovviamente, sull’agricoltura; questa volta con la presenza di personaggi politici di assoluto rilievo nazionale, tra cui il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, senatore La Pietra, al quale Cusmai ha potuto in prima persona presentare le istanze del territorio.

Accanto alla richiesta di un Piano Olivicolo Nazionale, Cusmai accende i riflettori sui temi più urgenti dell’agricoltura andriese: lotta alla xylella, impegno della Provincia BAT per la messa in sicurezza dell’azienda agricola Papparicotta, creazione di un ufficio agricoltura cittadino. Ma Cusmai insiste principalmente su un cambio di paradigma nel modo in cui si guarda al comparto agricolo in generale e alla sua produzione olivicola in particolare.

Cusmai accende i riflettori anche sul tema della speculazione che colpisce gli operatori agricoli, sottolineando come sia un problema da affrontare di petto e senza ulteriori indugi. La proposta forte del candidato consigliere è quella di fondare un consorzio che possa unire le forze in campo per offrire una risposta decisa alle difficoltà.

L’impegno del Governo Centrale, testimoniato dalla presenza del senatore La Pietra ad Andria, è l’esempio della concretezza delle proposte di Cusmai e di come la politica cittadina possa contare su di un filo diretto con quella nazionale.

L’ultima battuta è lasciata al candidato al consiglio comunale di Andria, Nicola Cusmai: l’agricoltura non è uno spot elettorale.

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