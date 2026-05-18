Sono gli studenti della specializzazione meccatronica dell’istituto tecnico tecnologico “Sen. Onofrio Jannuzzi” di Andria a trionfare nella finale dell’Area Sud di STEM Racing, la competizione in cui squadre di ragazzi e ragazze collaborano e progettano insieme una macchina di Formula 1 in miniatura ad aria compressa. I giovani dell’istituto tecnico tecnologico andriese delle classi 3^AM, 4^BM, 5^BM e 5^CM sono stati decretati vincitori sia nella classifica generale della competizione, sia nella categoria per la macchina più veloce nella due giorni andata in scena a Bari tra venerdì 15 e sabato 16 maggio.

Il progetto STEM Racing è un vero e proprio banco di prova per le discipline scientifiche e ha coinvolto giovani talenti provenienti dal territorio di tutto il Sud Italia. Gli studenti sono stati chiamati a gestire ogni aspetto della competizione: dalla progettazione ingegneristica alla strategia di gara, fino alla raccolta di fondi attraverso sponsorizzazioni. E così, dopo le sessioni di prove tecniche e le verifiche dei prototipi nella prima giornata di gara, si è passati ai test su pista nelle successive 24 ore.

Il successo dell’istituto “Jannuzzi” e dei suoi ragazzi è stato reso possibile dal sostegno di partner d’eccellenza del territorio che operano nei settori delle lavorazioni meccaniche ad alta precisione e in quelli della prototipazione rapida e la manifattura additiva.