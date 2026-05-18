In occasione della Giornata Internazionale della Sperimentazione Clinica, che si celebra il 20 maggio, FADOI Puglia e la U.O.C. di Medicina Interna dell’Ospedale Bonomo di Andria diretta dal dottor Salvatore Lenti promuovono un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini per sfatare falsi miti e luoghi comuni sulla ricerca clinica.

L’appuntamento è fissato ad Andria mercoledì 20 maggio, dalle ore 17 alle 20, tra Viale Crispi e Viale Roma dove sarà allestito un desk informativo con medici ed infermieri, insieme ai soci FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), pronti a rispondere alle domande dei cittadini sui temi della sperimentazione clinica e della ricerca scientifica.

L’iniziativa rientra nel Clinical Trials’ Day, nato per ricordare il primo trial clinico randomizzato realizzato nel 1747 da James Lind, ed è promossa a livello nazionale da AFI, FADOI, GIDM e SIMeF, con il patrocinio delle principali istituzioni italiane. Quest’anno il progetto coinvolge tre ospedali italiani, tra cui proprio il Bonomo di Andria, per rafforzare il legame tra ospedale e territorio.

“La ricerca clinica rappresenta un motore fondamentale di innovazione per il Servizio Sanitario Nazionale – sottolinea il dott. Salvatore Lenti, direttore della Medicina Interna di Andria e presidente FADOI Puglia. L’obiettivo è fare chiarezza sul valore della ricerca, spiegando come nascono le cure del futuro e ribadendo la centralità del paziente in un processo regolato da elevati standard di qualità e sicurezza”.

La manifestazione si svolgerà con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e con il patrocinio morale dell’Asl Bt e della Città di Andria.