L’ultima settimana di campagna elettorale si apre parlando di agricoltura insieme al sottosegretario Patrizio La Pietra. Un momento di confronto con il candidato sindaco di centrodestra, Sabino Napolitano, per discutere dello sviluppo delle politiche agricole nella comunità andriese, del valore del territorio e delle opportunità per il comparto agricolo. Appuntamento domani 18 maggio alle 10:30 all’interno del comitato elettorale ad Andria, in Via Regina Margherita 120. Sarà organizzato il punto stampa, poco prima dell’inizio dell’incontro.