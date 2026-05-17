Anche Andria tra gli incontri con il mondo agricolo ed agroalimentare del sen. Patrizio La Pietra, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura. L’appuntamento è per le ore 10,30 di domani, lunedì 18 maggio, nella sede del Comitato elettorale del candidato Sindaco per il centro-destra, dott. Sabino Napolitano, in via Regina Margherita, 120.

A coinvolgere il Sottosegretario nella tappa andriese è stata il parlamentare del territorio, On. Mariangela Matera di Fratelli d’Italia, insieme a tutto il gruppo di lavoro a sostegno del candidato Sindaco dott. Napolitano, e in particolare l’esperto di agricoltura e agroalimentare Nicola Cusmai, candidato al Consiglio Comunale. Proprio Cusmai, nei giorni scorsi, ha incontrato nella sede della Coldiretti di Andria gli associati, discutendo con loro la piattaforma del suo impegno a servizio di un comparto che conosce bene, essendo egli stesso imprenditore agricolo.

Al Sottosegretario La Pietra, Cusmai illustrerà, insieme al dott. Napolitano, le emergenze del comparto agricolo, troppo a lungo trascurato in una città che nell’agricoltura, e in particolare nell’olio extravergine, ha il proprio fondamento e sviluppo economico: sicurezza nelle campagne, viabilità rurale a colabrodo, accordi di filiera, ruolo attivo del Comune nella promozione del paniere agroalimentare locale, impegno affinché Acquedotto e Consorzio di Bonifica facciano il necessario per collegare le acque affinate del depuratore di Andria alla rete distributiva, creazione di un Ufficio Agricoltura dedicato, lotta vera alla xylella e impegno della Provincia BAT per la messa in sicurezza dell’azienda agricola Papparicotta.

“Al Sottosegretario La Pietra chiederò in particolare l’urgenza di dare al Paese il Piano Olivicolo Nazionale, che dovrebbe segnare – spiega Cusmai – il potenziamento della produzione olivicola nazionale, il recupero delle terre abbandonate e la valorizzazione del nostro olio EVO”.