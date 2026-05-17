“La presenza del sottosegretario all’Agricoltura, senatore Patrizio La Pietra, rappresenta un’importante occasione di confronto con il mondo produttivo e imprenditoriale del territorio”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera annunciando l’incontro in programma lunedì alle 10.30 ad Andria presso il comitato elettorale del candidato sindaco Sabino Napolitano.

“All’iniziativa – spiega il deputato FdI – prenderanno parte operatori del settore agricolo e rappresentanti delle principali aziende della città, in un momento di ascolto e dialogo dedicato alle esigenze del comparto e alle prospettive di sviluppo del territorio”.

Martedì 19 maggio alle 19.30 sempre presso il comitato elettorale di via Regina Margherita, ci sarà la visita del ministro del Turismo Giammarco Mazzi. “L’iniziativa – conclude – sarà dedicata alle potenzialità turistiche di Andria, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato da Castel del Monte, alle eccellenze enogastronomiche del territorio e alle opportunità di crescita legate al turismo culturale ed esperienziale”.