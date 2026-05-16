Domenica 17 maggio, alle ore 19, in Viale Istria 16 ad Andria, si terrà l’incontro pubblico promosso da “Andria Riparte”, iniziativa politica e civica che intende rilanciare nel territorio una cultura politica ispirata ai valori del socialismo liberale, del riformismo e della buona amministrazione.

L’evento rappresenta un momento di confronto aperto sui temi dello sviluppo della città, della partecipazione democratica, del lavoro, della giustizia sociale e della necessità di costruire una nuova stagione politica fondata su competenza, responsabilità e concretezza amministrativa.

Ospite e relatore dell’iniziativa sarà il senatore Lucio Barani, segretario nazionale del nPSI, che interverrà sui temi dell’attualità politica nazionale e locale, sottolineando il ruolo storico e attuale della tradizione socialista riformista come forza di equilibrio, libertà e modernizzazione del Paese.

“Andria Riparte” a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Sabino Napolitano nasce con l’obiettivo di riaccendere il dibattito politico cittadino attraverso idee, progettualità e partecipazione, mettendo al centro i bisogni reali dei cittadini e una visione di sviluppo fondata su libertà, solidarietà e riforme.

La cittadinanza è invitata a partecipare.