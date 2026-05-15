Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, sarà ad Andria sabato 16 maggio per sostenere la candidatura a sindaco di Sabino Napolitano, espressione della coalizione di centrodestra. L’appuntamento è fissato per le ore 18 in piazza Marconi, dove si terrà un momento di dialogo e confronto aperto alla cittadinanza.

Al centro dell’incontro i temi considerati prioritari per il futuro della città: visione strategica, sviluppo economico, sicurezza, lavoro e le sfide che attendono la comunità andriese nei prossimi anni.