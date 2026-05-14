Tra i tanti nomi di valore presenti nella lista di Fratelli d’Italia che correranno al fianco del candidato sindaco Napolitano ad Andria, spicca quello di Nicola Cusmai. Tecnologo alimentare ed imprenditore agricolo riconosciuto sul territorio, Cusmai ha deciso di mettere a disposizione della città le proprie conoscenze e le proprie capacità candidandosi al consiglio comunale. Presente all’incontro “Andria coltiva il futuro”, nella sede andriese di Coldiretti, il candidato ha raccontato il proprio progetto politico e l’importanza che in esso riveste l’agricoltura e il comparto agricolo nel suo complesso.

Uffici dedicati, contrasto alla Xylella, sicurezza nelle aree rurali: Nicola Cusmai ha le idee chiare su come affrontare e risolvere le problematiche del settore, ma anche su come sviluppare il comparto agricolo ben oltre le sue attuali possibilità. In tal senso, Cusmai immagina un polo agroalimentare in via Canosa che possa svolgere il ruolo di volano per le aziende del territorio.

A ricordare l’importanza per Andria dell’impegno imprenditoriale e non solo che contraddistingue l’attività di Nicola Cusmai c’è anche il candidato sindaco Sabino Napolitano.

Durante la discussione aperta alla cittadinanza nella sede Coldiretti vi era anche l’On. Francesco Ventola. La presenza dell’Europarlamentare testimonia la possiblità di un rapporto sinergico e diretto tra Andria e l’Europa e ha sottolineato l’importanza che l’agricoltura riveste per la città e la sua economia. Rilanciando, di rimando, l’utilità della figura di Nicola Cusmai per Andria.

Infine, a fare gli onori di casa, il presidente Coldiretti Andria Agostino Tortora, che ha spiegato senso e ragioni dell’incontro svoltosi nella sede dell’associazione, nonchè le necessità della categoria che rappresenta.

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