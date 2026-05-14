Aiutare concretamente i ragazzi ma anche tutelare i docenti nella gestione quotidiana delle difficoltà dei propri studenti: sono gli obiettivi del Vademecum “Scuola e segnalazioni, verso nuove forme di disagio”, presentato oggi nella Sala Consiliare del Comune di Andria. Il progetto è stato promosso dal Garante dei Minori, il Dott. Ludovico Abbaticchio, insieme a un lavoro di sinergia con scuole, Procure, Servizi Sociali e ASL.

L’incontro nella Sala Consiliare di Andria è una delle tappe finali di un percorso iniziato circa tre anni fa, grazie a un Tavolo Tecnico, presieduto dal Garante dei Minori e dalla Referente, la Prof.ssa Maria Rosa Pennetta, al cui lavoro hanno contribuito diverse scuole della regione. Nella città di Andria la collaborazione è avvenuta con l’Istituto Vaccina-Lotti- Della Vittoria, rappresentato dalla Dirigente Francesca Attimonelli, che spera il suo istituto possa fare da apripista all’iniziativa e diventare punto di riferimento anche per altre realtà scolastiche della provincia BAT:

L’iniziativa nasce dalla necessità di individuare una procedura interna alla scuola, per muoversi “in sicurezza” in quelle che vengono definite “Zone d’ombra” del disagio minorile. Così facendo, si tutela il ragazzo in situazione difficile, accertata o sospetta, ma anche il docente che, spesso, ha paura di esporsi per possibili ripercussioni o ha timore di stendere relazioni denuncianti situazioni di disagio nel modo sbagliato.

A cura di Damiana Civita.