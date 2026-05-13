Il 20 maggio 2026, l’Istituto Comprensivo “Don Bosco Santo – Manzoni” invita la cittadinanza all’evento conclusivo del progetto didattico “Dalle Radici al Frutto: Andria, la nostra Città”. Un percorso immersivo che vede protagonisti gli alunni delle classi quarte in un mix di teatro, storia e tradizione locale.

PROGRAMMA E LUOGHI:

Ore 10:30 – Ouverture Teatrale: Presso l’Auditorium “Paola Chicco” di Andria. Uno spettacolo in costume con personaggi storici (da Federico II a Re Cardo) che intreccia dialetto, storia e poesia.

Ore 12:00 – Corteo Storico: Partenza dall’Auditorium e sfilata in costume per le vie della città, coinvolgendo l’intera comunità in una celebrazione dell’identità locale.

Mostra Immersiva: All’interno del percorso sarà possibile visitare l’esposizione di oggetti storici del vivere quotidiano (XVII-XX secolo) illustrati direttamente dagli studenti.

L’iniziativa è il risultato di un anno di ricerca interdisciplinare volto a riscoprire la memoria collettiva di Andria. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.