Pubblichiamo la nota stampa dell’On. Mariangela Matera, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze della Camera, in merito al tema del “superbonus”:

«Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle continuano a sottrarsi alle proprie responsabilità politiche rispetto al disastro prodotto dal Superbonus e dalla stagione dei bonus senza controllo. Le maxi frodi emerse in questi anni e il peso scaricato sui conti pubblici rappresentano una ferita gravissima per l’economia italiana. L’offensiva della macchina fiscale come si evince dai dati resi pubblici dal Sole 24 Ore ha bloccato in tre mesi 4,1 miliardi di frodi sotto forma di crediti inesistenti o irregolari, impedendo che venissero utilizzati in compensazione con F24, il che avrebbe reso impossibile recuperarli. Senza il lavoro degli uomini del fisco, le frodi si sarebbero aggiunte alla mole degli 8,4 miliardi indicati dal Dfp come crediti di spesa per il 2025. Oggi paghiamo le conseguenze di provvedimenti propagandistici che hanno compromesso la tenuta dei conti dello Stato, portando anche allo sforamento del rapporto deficit-Pil oltre il 3 %. È paradossale che proprio il Movimento 5 Stelle tenti oggi di impartire lezioni di rigore e responsabilità. La verità è che il loro modello economico basato su debito facile e assistenzialismo ha lasciato macerie che il Governo guidato da Giorgia Meloni sta affrontando con serietà e senso dello Stato. Fratelli d’Italia continuerà a difendere una linea di responsabilità finanziaria, legalità e tutela delle risorse pubbliche, nell’interesse degli italiani e delle future generazioni»