Presentata la lista civica “Andria Fatti Grande” a sostegno del candidato sindaco Sabino Napolitano, per un centrodestra che è pronto a competere alle prossime elezioni amministrative più compatto che mai, puntando su cinque liste ben assemblate e più che mai motivate. “Andria fatti grande” si ispira allo slogan della campagna elettorale avviata dal medico pediatra Sabino Napolitano, che di giovani andriesi ne ha visti crescere e ne ha visti diventare grandi.

Il comitato elettorale di via Regina Margherita ha ospitato l’evento che ha unito nella lista civica non solo uomini e donne con una nutrita esperienza nella politica locale, ma anche giovani desiderosi di cambiare il volto alla città di Andria.

Aldo Losito