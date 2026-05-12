Tanta voglia di mettersi in gioco con la “voglia di fare” tipica della sua gioventù, un quartiere popoloso dove è cresciuta e continua a viverci a spingerla per questo appuntamento, una famiglia da sempre impegnata nel commercio, nello sport e nel sociale grazie a numerose iniziative. Ecco la candidatura nella lista de la Lega di Teresa Bartolomucci giovanissima andriese che prova con la sua passione e genuinità a scendere in campo per il prossimo consiglio comunale a sostegno di Sabino Napolitano candidato sindaco del centrodestra.

Non si definisce politico ma una cittadina attiva nel quartiere dove è nata e cresciuta come quello di Santa Maria Vetere. Oltre 12mila residenti e diverse problematiche mai risolte che rischiano di non dare vere opportunità a giovani e famiglie vero cruccio di Teresa Bartolomucci.

Essere la voce di un grande quartiere ma anche del resto della città considerato la sua appartenenza ad una famiglia storica in città che con suo nonno Riccardo ha portato ad Andria tanta innovazione nel mondo dello sport grazie alla storica attività commerciale Camping Sud. Attività poi proseguita anche da Giuseppe suo papà che nel frattempo ha anche realizzato numerosi progetti sociali grazie alla sua passione per le immersioni avvicinando al mondo subaqueo anche i disabili ma con un occhio sempre attento anche ad altre eccellenze del territorio come l’olio con il coinvolgimento di nomi di fama mondiale nel campo dello sport e non solo. Insomma un mix di gioventù ed esperienza accolta con grande fervore anche dal candidato sindaco di centrodestra Sabino Napolitano direttamente nel comitato di via Annunziata che ha fatto da sfondo alla presentazione della stessa Teresa Bartolomucci.

Publiredazionale il servizio di News24.City.