Aggiornamento borsino Fidelis: Califano verso il sì, Catalano più no che sì. La settimana appena trascorsa ha portato novità per quanto riguarda l’Andria che verrà. Modifiche al copione non sono mai da escludere categoricamente, ma sembrano esserci i presupposti per la conferma di Gianni Califano come direttore sportivo: sarebbe per lui il terzo campionato di Serie D da uomo-mercato dei biancazzurri.

Ci sono tanti margini per la conferma di Califano. Decisamente meno per il rinnovo della fiducia a Pasquale Catalano. E non, a quanto pare, per volere della società. Il tecnico che ha condotto la Fidelis alla salvezza anticipata nel girone H di Serie D avrebbe voglia di tornare al suo passato, pur rinunciando al ruolo di capo-allenatore. La fase di valutazione è già cominciata: sul piatto ci sarebbe la proposta di tornare sul palcoscenico professionistico e far parte di uno staff tecnico di categorie superiori, tra Serie B o Serie A. Le idee per il suo successore in panchina non mancano alla Fidelis: da Massimo Pizzulli, già prima scelta la scorsa estate, a Giuseppe Laterza, che domenica gioca la finale playoff con il suo Martina. Da Nicola Ragno, reduce da una stagione importante a Gravina, a quel Fabio De Sanzo che ha portato il Nardò a giocare gli spareggi. Per quanto riguarda gli assetti societari, invece, le intenzioni dell’Andria e del presidente Luca Vallarella non hanno subito modifiche rispetto alla primavera dello scorso anno.

Il servizio di News24.City.