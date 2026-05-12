Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 15 alle 6 di sabato 16 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Canosa, verso Pescara. Saranno contestualmente chiuse l’area di servizio “Canne della Battaglia est” e l’area di parcheggio “Monterotondo est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, immettersi sulla SS170 Dir. verso Barletta, procedere poi sulla SS16 adriatica in direzione di Foggia e sulla SS93 Appulo-Lucana verso Canosa e rientrare in A14 alla stazione di Canosa, verso Pescara.