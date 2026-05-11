Si è tenuto sabato 9 maggio, in piazza Marconi all’angolo con Viale Crispi, l’incontro pubblico dal titolo “Andria protagonista nel Mezzogiorno”. L’evento, promosso dalla lista Andria Riparte e coordinato da Mario Mazza – segretario provinciale foggiano di Io Sud – ha visto sul palco il candidato sindaco del centrodestra, Sabino Napolitano, affiancato da due figure di spicco della politica meridionale e nazionale: l’attuale sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, e l’ex Ministro della Repubblica, Stefano Caldoro.

Il comizio è stata l’occasione per presentare ufficialmente le cinque liste a supporto di Napolitano – Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, la lista civica del candidato sindaco e Andria Riparte, per un totale di 156 candidati – e i punti cardine del programma. Durante il suo intervento, Napolitano ha celebrato la ritrovata unità del centrodestra, evidenziando come le divisioni passate abbiano di fatto favorito l’attuale amministrazione di centrosinistra. Tra le priorità programmatiche, il candidato ha rimarcato la transizione ecologica – annunciando un dialogo immediato con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per progetti di energia sostenibile – e la necessità di concretizzare la realizzazione del nuovo ospedale cittadino.

Il dibattito si è poi esteso alle prospettive di sviluppo dell’intero Sud Italia. Adriana Poli Bortone ha affrontato il delicato tema dell’emigrazione giovanile, richiamando gli amministratori locali al dovere di stimolare l’economia territoriale attraverso una “filiera del lavoro”: un percorso che, unendo orientamento e istituzioni, favorisca la nascita di nuove imprese per trattenere i talenti nel Mezzogiorno. Sulla stessa linea Stefano Caldoro, che ha esortato a superare la visione di un Meridione legato esclusivamente al turismo e ai beni culturali. Per l’ex Ministro, il vero rilancio passa dall’insediamento di nuove produzioni e da maggiori investimenti nella ricerca, leve indispensabili per generare un’occupazione di qualità e rendere il territorio nuovamente attrattivo.

Al di là del palco, la candidata al consiglio comunale di Andria Riparte, Francesca Magliano, ha elogiato il pragmatismo di Poli Bortone, definendola una “donna del fare” abituata ad amministrare con i fatti. Un approccio che, secondo la candidata, incarna perfettamente lo spirito dell’intera coalizione di centrodestra: una squadra che sceglie di privilegiare la concretezza rispetto alle sole parole.