Un pieno di entusiasmo, ringraziamenti e spinta verso le ultime due settimane di campagna elettorale ad Andria dopo l’approdo nel comitato elettorale di Sabino Napolitano, candidato del centrodestra nella prossima tornata, del capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia Arianna Meloni.

La sorella della premier con cui condivide un lungo percorso da militante di destra e che oggi ha accolto tra le altre cose proprio il candidato andriese Sabino Napolitano a Roma per un importante incontro istituzionale in vista delle amministrative, ha voluto ringraziare l’impegno dei candidati della lista di Fratelli d’Italia ad Andria comune co capoluogo che presenta 32 nomi di persone che hanno voluto mettersi a disposizione della propria terra come ha detto la stessa Arianna Meloni. I vertici del partito regionali hanno presenziato ad un appuntamento seguito anche all’esterno del comitato elettorale centrale in via Regina Margherita.

Nel suo intervento in videocollegamento il candidato sindaco Sabino Napolitano ha voluto rimarcare quanto variegata sia la lista di Fratelli d’Italia ad Andria, una lista in cui sono rappresentate tutte le età e soprattutto le diverse professioni con una profonda conoscenza della comunità. Tutti hanno contribuito anche alla scrittura del programma. E proprio di attenzione al territorio ed unione del centrodestra ad Andria hanno parlato sia la deputata andriese On. Mariangela Matera che l’eurodeputato Francesco Ventola mentre il coordinatore regionale nonchè sottosegretario alla Salute l’On. Marcello Gemmato ha voluto ampliare lo sguardo verso il tema nuovo Ospedale di Andria.

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