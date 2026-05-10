Oggi alle 18 in Via Dante Alighieri, 8 ci sarà l’inaugurazione del Comitato Elettorale di Pasquale Vilella – Assessore al Bilancio e Luigia Fortunato – Consigliera Comunale PD.

Alla presenza del Sindaco Giovanna Bruno, del Presidente del Consiglio nonché Consigliere Regionale Giovanni Vurchio e dell’Assessore Regionale Debora Ciliento sarà dato ufficialmente l’avvio della campagna elettorale per le amministrativa del 24 e 25 maggio.

Prossimamente nel Comitato saranno trattati i seguenti temi di rilevante importanza per il prossimo quinquennio: la situazione economico finanziaria del Comune; il commercio e le misure di sostegno alle imprese; i rifiuti e la relativa TARI; lo sport per tutti; i giovani e la politica