La partita più importante della stagione. Quella che può mettere la ciliegina su una torta fatta di sacrifici, soddisfazioni, emozioni e tanta gioia. Domenica 10 maggio a Noci (ore 15.30), l’Under 15 della Football Academy Andria è attesa dalla finalissima, che assegnerà il titolo regionale di categoria. I ragazzi allenati da Alessandro Di Bari se la vedranno con i pari età della Cryos Taranto. In palio c’è anche la qualificazione alla fase nazionale. Se il match dovesse finire in parità si andrebbe ai supplementari e ai calci di rigore.

Una stagione strepitosa per i 2011 dell’Academy Andria, capaci già di vincere nettamente il girone provinciale che contemplava club di blasone. Primato conquistato anche nel successivo girone regionale, con gli Under 15 bravi a superare squadre appartenenti ai settori giovanili di società di prestigio. Nei play off per il titolo regionale, l’Academy Andria supera il San Marco nei quarti di finale e il Nardò nella semifinale. Un cammino durato otto mesi, che si concluderà domenica. Indipendentemente da come andrà, questa squadra ha segnato la storia del club andriese, che mai aveva raggiunto una finalissima regionale. Al seguito della squadra si muoveranno non solo i genitori dei ragazzi, ma anche altri appassionati andriesi per una domenica di sport e di entusiasmo.