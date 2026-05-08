È andriese una delle più grandi eccellenze della sanità italiana, conosciuta ed apprezzata a livello internazionale per le sue competenze in campo chirurgico. Si tratta del professor Vincenzo Tondolo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Digestiva e del Colon-Retto dell’ospedale “Isola Tiberina-Gemelli Isola” di Roma. È a lui che il Rotary Club “Castelli Svevi” di Andria, ha voluto conferire il prestigioso titolo di socio onorario, nel corso di una cerimonia ospitata ieri sera, presso l’Hotel Cristal Palace. A fare gli onori di casa, l’attuale presidente Michele Tucci.

Nato ad Andria, 50 anni fa, Vincenzo Tondolo vanta un curriculum di tutto rispetto, tra anni di studi, approfondimenti e un incessante lavoro con specializzazioni e master conseguiti in tutta Europa. Una lunga esperienza in ambito sanitario, raccontata nella relazione dal titolo “Tra bisturi e innovazione, il mio viaggio nella chirurgia”, presentata dal professore nel corso della serata.

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