Pubblichiamo la nota stampa di Fratelli d’Italia, con le parole dell’On. Matera, in cui si presentano gli appuntamenti delle prossime settimane in vista delle elezioni amministrative di Andria in programma il 24 e 25 maggio. Tante le personalità politiche di spicco che saranno in città per sostenere la candidatura a sindaco del dottor Sabino Napolitano.

«Entra nel vivo ad Andria la campagna elettorale di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni comunali. Ministri, sottosegretari e dirigenti nazionali del partito di Giorgia Meloni saranno nelle prossime settimane in città per sostenere la candidatura a sindaco di Sabino Napolitano. Ad annunciare l’arrivo dei big è il deputato andriese di Fratelli d’Italia, l’On. Mariangela Matera, che parla di «una mobilitazione importante del partito e del governo a sostegno del progetto politico per Andria. Fratelli d’Italia – sottolinea Matera – sarà presente con autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del partito per testimoniare vicinanza al candidato sindaco Napolitano e alla coalizione di centrodestra. La presenza di componenti di primo piano del governo Meloni conferma l’attenzione verso il nostro territorio e verso un percorso amministrativo che punta a rilanciare la città attraverso competenza, concretezza e una visione chiara di sviluppo».

La serie di appuntamenti prenderà il via lunedì 11 maggio alle ore 12 presso il comitato elettorale di via Regina Margherita, dove si terrà la presentazione ufficiale della lista di Fratelli d’Italia. All’iniziativa parteciperanno Arianna Meloni e il sottosegretario alla Salute, nonché segretario regionale in Puglia, Marcello Gemmato. Un appuntamento che, spiegano dal partito, segnerà ufficialmente l’avvio della fase più intensa della campagna elettorale dei meloniani ad Andria.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 15 maggio alle ore 18 in piazza Marconi con il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti, chiamato a confrontarsi sui temi legati allo sviluppo, alle opportunità per gli enti locali e alle prospettive di crescita del Mezzogiorno.

Sempre in piazza Marconi, sabato 16 maggio alle 18.30, arriverà il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami per un’iniziativa pubblica dedicata ai temi politici e amministrativi della città e al ruolo del centrodestra nel governo del territorio.

Il calendario degli incontri si concluderà martedì 19 maggio presso il comitato elettorale di via Regina Margherita con la visita del sottosegretario al Turismo Giammarco Mazzi, che incontrerà operatori culturali, associazioni e rappresentanti del settore per un confronto sulle prospettive di valorizzazione culturale e turistica della città.

Per Fratelli d’Italia la presenza dei principali esponenti del partito rappresenta un segnale politico preciso in vista del voto amministrativo, con l’obiettivo di consolidare il consenso attorno alla candidatura di Sabino Napolitano e rafforzare il radicamento del partito sul territorio cittadino».