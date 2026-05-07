Si è svolto oggi in Regione, a Bari, l’incontro periodico promosso dall’Assessore Regionale alla Sanità, alla presenza del Sindaco di Andria, della ASL Bt, di Asset, del Comitato del nuovo ospedale e dei consiglieri regionali della BAT.

Sono positive le notizie complessive sull’iter ed è in fase di ultimazione il contraddittorio sui rilievi tecnici tra i progettisti, la ASL e il CAB di Asset. La data presuntiva di pubblicazione del bando di gara sul progetto esecutivo è a fine giugno, anche al fine di evitare l’entrata in vigore del nuovo prezzario regionale.

L’Assessore alla Sanità regionale, intanto, convocherà nei prossimi giorni anche una interlocuzione alla presenza degli stessi progettisti a cui verranno comunicati questi tempi di completamento della procedura.

Sul tema della nuova viabilità di accesso il Comune di Andria conferma di essere soggetto attuatore ed ha proceduto con l’indizione della Conferenza di Servizi con tutti i soggetti interessati. Il Sindaco di Andria ha riportato l’attenzione sull’eliporto e la ASL ha confermato che, tra le opzioni messe a bando di gara per il progetto esecutivo, sarà contemplato anche l’eliporto, necessario e imprescindibile per un ospedale di emergenza-urgenza. Sul tavolo regionale continua ad essere attenzionato dal Comune di Andria l’opzione del Polo Universitario ospedaliero.

Infine, nell’incontro il Sindaco ha anche introdotto il tema della Casa e dell’Ospedale di Comunità a cura della ASL BT con l’impegno dell’assessore regionale ad un incontro dedicato sui vari progetti su base provinciale.