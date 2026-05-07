I manifesti delle liste “Andria Riparte”, nPSI e IO SUD, affissi nella serata di ieri, sono stati strappati e vandalizzati. Lo denuncia “Andria Riparte” sui propri canali social, scrivendo che «si tratta di un atto grave e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto politico e con il rispetto delle regole democratiche. Episodi di questo tipo impoveriscono il dibattito pubblico e avvelenano il clima elettorale. A chi pensa di sostituire le idee con il vandalismo, rispondiamo che la democrazia non si intimidisce. L’accaduto verrà segnalato alle autorità competenti».
Manifesti elettorali strappati, la denuncia di “Andria Riparte”
«Si tratta di un atto grave e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto politico e con il rispetto delle regole democratiche»