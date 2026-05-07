I manifesti delle liste “Andria Riparte”, nPSI e IO SUD, affissi nella serata di ieri, sono stati strappati e vandalizzati. Lo denuncia “Andria Riparte” sui propri canali social, scrivendo che «si tratta di un atto grave e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto politico e con il rispetto delle regole democratiche. Episodi di questo tipo impoveriscono il dibattito pubblico e avvelenano il clima elettorale. A chi pensa di sostituire le idee con il vandalismo, rispondiamo che la democrazia non si intimidisce. L’accaduto verrà segnalato alle autorità competenti».