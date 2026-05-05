Una vittoria sfiorata, un risultato atteso ma solo rimandato: torna a casa con un po’ di amaro in bocca il giovanissimo judoka andriese Pasquale Fortunato, classe 2010, reduce dalla fase finale dei Campionati Italiani Cadetti A1 che si sono svolti ad Ancona lo scorso weekend.

La competizione si è conclusa per lui con un quinto posto, frutto di un percorso ricco di crescita, impegno e determinazione. Sul tatami del PalaPrometeo Estra si sono sfidati 381 atleti under 18 provenienti da tutta Italia, tra cui anche il giovane andriese, allenato da Michele Coratella del Centro Sportivo Judo Andria.

Grande soddisfazione da parte della sua famiglia e del maestro Coratella: «La gara purtoppo non è andata come volevamo, è mancata la medaglia per un soffio, ma Pasquale è un atleta promettente e i risultati non tarderanno ad arrivare» – ha sottolineato.

Nonostante il podio sfumato, la sua prestazione rappresenta un importante passo avanti nel percorso sportivo iniziato quando era bambino.

Foto Fijkam