Giovedì 7 maggio alle ore 19.30, presso il salone (primo piano della palazzina) della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, si terrà la presentazione del libro “Parto di Cuore” di Grazia Lops. L’incontro, aperto all’intera comunità parrocchiale e civile, si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e formazione sui temi della famiglia, dell’accoglienza e della missionarietà che la Parrocchia e l’Associazione promotrice portano avanti da anni nel territorio.

Il libro, appassionato e coinvolgente, nasce da un’esperienza di vita intensa e concreta e si propone come testimonianza autentica di amore generativo, capace di interrogare le coscienze e aprire spazi di riflessione su genitorialità, adozione, relazioni familiari, interculturalità e responsabilità educativa. Parto di Cuore non è solo un racconto, ma un invito a riscoprire il valore del dono, della cura e dell’incontro con l’altro, specialmente laddove fragilità e differenze chiedono ascolto e prossimità.

La serata intende offrire un’occasione di crescita comunitaria, in cui la narrazione personale si intreccia con una visione profondamente evangelica dell’accoglienza e della fraternità. Un momento di dialogo aperto, pensato come servizio di informazione e formazione, rivolto a famiglie, educatori, operatori pastorali, giovani e a quanti desiderano approfondire il senso della missione come scelta laica di vita quotidiana.

La presentazione sarà moderata dal prof. Paolo Farina, che dialogherà con l’autrice. I saluti iniziali sono affidati al Viceparroco don Domenico Evangelista; introduce Domenico de Nigris.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici dei Missionari APS, in stretta collaborazione con la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, con la quale condivide una consolidata tradizione missionaria e una costante attenzione alla dimensione pastorale della missione, intesa come apertura al mondo, servizio agli ultimi e costruzione di legami solidali nella comunità parrocchiale e cittadina per costruire ponti con altre popolazioni.

L’Associazione, senza scopo di lucro, opera per finalità civiche, di solidarietà sociale e beneficenza, sostenendo l’attività dei missionari e di altre realtà operative sul campo, con particolare attenzione ai bambini e alle loro famiglie. Accanto all’impegno internazionale, l’associazione interviene anche a livello locale, offrendo sostegno a situazioni di fragilità che coinvolgono famiglie e persone sole in difficoltà nella città di Andria.