Una partita, praticamente inutile ai fini della classifica, non può condizionare il giudizio su una stagione caratterizzata da alti e bassi. L’ha persa, l’ultima di questo campionato, la Fidelis. Ha vinto 2-1 il Pompei al “Degli Ulivi”, mettendo fine alla serie biancazzurra di cinque risultati utili consecutivi. A presindere dall’esito dei conclusivi novanta minuti, il voto finale non più in nessun modo essere superiore alla sufficienza: ottavo posto con 48 punti complessivi per i biancazzurri.

Una cosa è certa: il tifoso andriese si aspetta qualcosa in più nella stagione 26/27. I prossimi giorni saranno determinanti per capire, tra i soci, chi se la sentirà di proseguire l’esperienza alla Fidelis. Priorità alla solidità del club. Fondamentale dare consistenza al bugdet che sarà a disposizione per il mercato: le chiavi potrebbero essere affidate nuovamente a Gianni Califano. Possibile anche il rinnovo della fiducia al tecnico Pasquale Catalano. Ma nel calcio, si sa, le inversioni di tendenza sono sempre dietro l’angolo.

Il servizio di News24.City.