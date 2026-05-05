Donatella Fracchiolla inaugura il suo comitato elettorale in viale Crispi

Il 9 maggio, ore 19; la candidata al consiglio comunale con Forza Italia: «Continuerò a tutelare gli interessi della comunità e a difendere i cittadini con coraggio e serietà»

Donatella Fracchiolla ufficializza la propria candidatura al Consiglio Comunale di Andria nella lista di Forza Italia, a sostegno del candidato sindaco Sabino Napolitano, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Avvocato e dottore commercialista, già consigliere comunale uscente e capogruppo consiliare, Fracchiolla ha maturato negli ultimi anni un’esperienza significativa all’interno dell’assise cittadina, distinguendosi per un’attività di opposizione attenta, puntuale, costruttiva.

«In questi anni ho scelto di svolgere il mio ruolo con serietà, studiando gli atti e verificando nel merito le decisioni dell’amministrazione Bruno. È proprio da questo lavoro che è emersa una distanza evidente tra quanto raccontato e la realtà vissuta quotidianamente dai cittadini. In tantissimi casi, i conti non tornano. La città raccontata dal centro sinistra non è la città reale.

Nel corso della consiliatura, l’impegno politico e istituzionale si è tradotto anche in iniziative concrete a tutela dei cittadini, come nel caso delle contestazioni relative alle doppie aliquote IMU e TARI 2015 – vicenda che ha trovato riscontro nelle decisioni della giustizia tributaria, con esito favorevole per i cittadini – nonché nei rimborsi in favore degli agricoltori per le gelate del 2017 e 2018, anch’essi ottenuti in seguito alle interrogazioni consiliari proposte dalla capogruppo forzista.

La politica, per me, non è propaganda, non è uno spot, ma responsabilità. Significa assumersi l’impegno di rappresentare i cittadini con competenza, trasparenza e rispetto, mettendo sempre al centro l’interesse della comunità. Questo significa avere il coraggio di dire le cose come stanno davvero, senza inventare una città che non esiste, con autoproclami e autoreferenzialita».

Tra i temi prioritari della sua candidatura figurano la sicurezza, la qualità della vita e la salute, la tutela dell’ambiente, il sostegno alle famiglie e alle imprese locali, l’agricoltura, la tenuta dei conti, nonché una visione più strutturata e strategica per lo sviluppo culturale e turistico della città.

«Ho scelto di ricandidarmi per continuare questo percorso, con lo stesso spirito di servizio e con la volontà di contribuire a costruire una città più sicura, più giusta e più vivibile. Sono anche mamma e per questo sento il dovere di lasciare una città migliore ai nostri figli, per dar loro la possibilità di restare o di tornare e non necessariamente di dover “emigrare” altrove. Andria ha bisogno di scelte serie, basate sui fatti (reali) e non sulle parole».

Il 9 Maggio, alle ore 19, Donatella Fracchiolla inaugurerà il suo comitato elettorale in Viale Crispi 38.