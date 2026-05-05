Un viaggio ai confini del mondo, tra silenzi, luce rarefatta e storie che sanno sorprendere: mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 19:00, la Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andriaospita la presentazione del libro “Cose da fare di notte al circolo polare artico” di Leonardo Piccione, edito da Neri Pozza. L’appuntamento si preannuncia come un’esperienza immersiva e suggestiva, capace di trasportare il pubblico ben oltre i confini geografici della città, fino a un luogo remoto e magnetico: il Circolo Polare Artico. Qui, dove il tempo sembra dilatarsi e la natura detta le regole, prende forma un racconto che intreccia osservazione, stupore e relazione umana.

Attraverso la sua scrittura, Leonardo Piccione restituisce un mondo fatto di contrasti e meraviglie: la notte che non è mai completamente buio, il gelo che convive con una sorprendente vitalità, l’isolamento che si trasforma in occasione di incontro. Le pagine del libro diventano così un invito a rallentare, a guardare con occhi nuovi e a lasciarsi attraversare da ciò che è essenziale. Non si tratta soltanto di un racconto di viaggio, ma di un’esperienza narrativa capace di parlare a chiunque: a chi ama esplorare luoghi lontani, a chi cerca storie autentiche, a chi è affascinato dai margini e da tutto ciò che sfugge alle logiche dell’abitudine. In questo senso, il Circolo Polare Artico diventa anche uno spazio simbolico, uno specchio attraverso cui interrogarsi sul proprio modo di stare nel mondo.

La conversazione accompagnando il pubblico tra le suggestioni del libro e i temi che lo attraversano: il rapporto tra uomo e paesaggio, la vita nelle piccole comunità, il valore del silenzio, il senso del limite e della scoperta. Sarà un dialogo aperto, dinamico e coinvolgente, pensato per stimolare riflessioni e creare connessioni tra autore e pubblico. L’incontro si inserisce nel programma di iniziative culturali promosse dalla Biblioteca Diocesana, da sempre impegnata nella valorizzazione della lettura come spazio di incontro, crescita e condivisione. Un’occasione preziosa per vivere la cultura come esperienza viva, partecipata e accessibile.

La presentazione si terrà presso la Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino”, in Largo Seminario 8 ad Andria. Ingresso libero. Un invito aperto a tutti: per chi ama i libri, per chi cerca nuove storie, per chi ha voglia, anche solo per una sera, di lasciarsi portare lontano.