Forza Italia Andria scende ufficialmente in campo per le elezioni comunali 2026. Lunedì 4 maggio, alle ore 19, presso la Sala Attimonelli il partito presenterà alla città la propria lista, composta da 32 candidati, al fianco del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, il dott. Sabino Napolitano.

L’appuntamento avrà un respiro che va ben oltre il livello locale. Sono attesi infatti il Sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, e la Sen. Stefania Craxi, Presidente del Gruppo Parlamentare di Forza Italia al Senato della Repubblica. Presenzierà inoltre l’Avv. Marcello Lanotte, Consigliere Regionale e Segretario Provinciale di Forza Italia.

La serata si propone come occasione per illustrare non solo il programma elettorale, ma anche i volti della lista: donne e uomini che il partito descrive come espressione delle categorie sociali e produttive più rappresentative della comunità andriese. Una proposta che si definisce concreta, liberale e riformista, nella tradizione consolidata del partito, capace di coniugare sviluppo e coesione sociale, e che si presenta forte dell’esperienza maturata nel corso del mandato consiliare che si sta concludendo.