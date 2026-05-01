Grande partecipazione e entusiasmo hanno accompagnato l’inaugurazione del comitato elettorale della lista “Andria Riparte – NPSI IO SUD”, a sostegno della candidatura a sindaco di Sabino Napolitano. Un momento di forte condivisione e coinvolgimento, che ha visto i candidati al consiglio comunale della lista, cittadini, sostenitori e rappresentanti del territorio riunirsi in un clima di fiducia e rinnovata speranza per il futuro della città.

Il comitato nasce come luogo di ascolto, confronto e proposta, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire attivamente al rilancio di Andria. Uno spazio vivo, in cui raccogliere istanze, idee e bisogni reali della comunità, con l’obiettivo di costruire insieme un progetto concreto di cambiamento.

Non è casuale la scelta del luogo: situato simbolicamente dinanzi all’ospedale “Bonomo”, rappresenta una delle tante promesse disattese dall’attuale amministrazione guidata dalla sindaca Bruno e dai suoi riferimenti politici in Regione Puglia. Un segnale forte che richiama l’urgenza di interventi seri e responsabili su temi fondamentali come la sanità e i servizi essenziali.

“Andria deve ripartire” non è solo uno slogan, ma un impegno preciso: restituire dignità, efficienza e prospettiva alla città, attraverso una visione amministrativa concreta, partecipata e orientata al bene comune.