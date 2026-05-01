Al fine di consentire un più rapido rinnovo dei documenti di identità da parte dei numerosi cittadini che ancora oggi risultano in possesso di carte di identità cartacee o che sono del tutti privi di documento di identità, il Comune di Andria ha stabilito di assicurare, anche per il mese di maggio 2026, per due giorni a settimana, aperture straordinarie degli sportelli CIE dei Servizi Demografici siti in Andria in Piazza Trieste e Trento, secondo il seguente calendario settimanale:

L’accesso agli uffici in dette giornate potrà avvenire esclusivamente su prenotazione “online”, da effettuarsi tramite il sito ministeriale ordinariamente dedicato alle prenotazioni per l’accesso agli uffici per il rilascio CIE, ovvero al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

I cittadini interessati a far data dal tardo pomeriggio di oggi 30 aprile 2026 potranno procedere alla prenotazione on line direttamente con i propri strumenti digitali. I cittadini che abbiano necessità di supporto tecnico nelle operazioni di prenotazione on line della CIE, possono avvalersi di n. 4 sportelli di facilitazione digitale finanziati dalla regione Puglia, che saranno operativi dalle ore 9.00 alle ore 13,00 di tutti i martedì- mercoledì-giovedì sino al 30.06.2026 presso i seguenti uffici: