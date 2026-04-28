Si riparte da un punto fermo: il presidente Lodispoto rimarrà in carica sino alla fine del 2027. Ne ha dovuto prendere atto il nuovo consiglio provinciale della Bat insediatosi questa mattina dopo la convalida degli eletti: 6 sono esponenti di centrodestra, 5 di centrosinistra ed uno in rappresentanza della lista del presidente. A Lodispoto il compito di costruire se non una maggioranza, obiettivo che al momento appare proibitivo, almeno un rapporto di collaborazione con i neo consiglieri provinciali per arrivare all’approvazione del bilancio di previsione. Porte chiuse, per il momento, dal Partito Democratico, tornato a ribadire la richiesta di dimissioni da parte di Lodispoto come atto etico e politico, benché la legge Del Rio preveda l’inamovibilità del presidente.

Anche il centrodestra non appare intenzionato a far parte di una maggioranza a sostegno di Lodispoto. “Ogni nostra decisione – chiarisce la consigliere provinciale Marta Patruno – sarà subordinata all’analisi degli atti del bilancio e di ogni altra documentazione relativa alle gestioni degli ultimi 5 anni”

Lodispoto auspica l’apertura di un dialogo con tutte le forze politiche per arrivare quanto prima a sbloccare gli investimenti programmati nel bilancio.

Il servizio.