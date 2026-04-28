Prosegue l’impegno della Questura di Barletta-Andria-Trani nelle attività di prevenzione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Domani, 29 aprile 2026 alle ore 17:00, presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano ad Andria, si terrà un incontro rivolto alle coppie inserite nei percorsi di preparazione al matrimonio cristiano.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Questura e la Diocesi di Andria e vedrà la partecipazione di:

il Questore Alfredo Fabbroncini

il Vescovo della Diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi

L’obiettivo dell’incontro è quello di promuovere una cultura della prevenzione, attraverso momenti informativi e formativi dedicati alle future coppie, con particolare attenzione alla tematica della violenza di genere.

Durante l’incontro, il personale della Polizia di Stato fornirà indicazioni non solo sugli aspetti normativi e sulle conseguenze penali legate a comportamenti violenti, ma anche sugli strumenti di tutela disponibili e sui servizi presenti sul territorio a supporto delle vittime.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio protocollo di collaborazione tra istituzioni civili e religiose, volto a diffondere consapevolezza e favorire relazioni sane e rispettose sin dalle basi della vita familiare.