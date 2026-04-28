Torna a riunirsi la grande famiglia della Banca di Andria di Credito Cooperativo. Lo fa in occasione della tradizionale assemblea ordinaria, ospitata presso la sala conferenze del Museo Diocesano “San Riccardo”, che ha accolto i soci dell’istituto di credito andriese per un momento di partecipazione e di dialogo diretto con la propria base sociale, per parlare di presente e di futuro, con l’avvicinarsi del prestigioso traguardo dei 20 anni di attività.

Un appuntamento che tradizionalmente rappresenta l’occasione per tracciare un bilancio dell’ultimo anno di attività, che conferma un trend positivo da parte dell’istituto di credito, nonostante un contesto economico ancora segnato da incertezze.

Numeri in crescita, che danno un’iniezione di fiducia per le sfide dell’imminente futuro, come la prossima apertura di una nuova filiale nella vicina Barletta, nell’ambito di un progetto di radicamento sul territorio.

Il servizio.