Partirà il prossimo 3 maggio l’edizione 2026 della “Rassegna Teatrale in Vernacolo”, promossa dall’Assessorato alla Bellezza e organizzata in collaborazione con l’Ufficio Cultura. L’iniziativa si svolgerà sino al 22 maggio 2026, coinvolgendo diversi luoghi della città secondo un calendario condiviso con le compagnie partecipanti, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere il patrimonio linguistico e culturale locale.

Istituita stabilmente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23 marzo 2023, la rassegna rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la promozione del dialetto andriese quale espressione autentica dell’identità cittadina, strumento fondamentale per la tutela e lo sviluppo delle tradizioni, nonché per il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 10 marzo 2026, l’edizione di quest’anno è dedicata alla figura di Peppino Cappabianca, protagonista della scena teatrale locale e appassionato cultore del dialetto sin dalla giovinezza. Conosciuto come “l’attore tipografo”, Cappabianca ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni, distinguendosi per il suo impegno educativo e culturale, maturato anche presso l’Oratorio Salesiano di Andria. Scenografo creativo, regista rigoroso ed esigente, autore e interprete di numerose commedie in vernacolo, Cappabianca ha contribuito in maniera significativa alla valorizzazione delle tradizioni cittadine, portando in scena opere classiche adattate al dialetto andriese e promuovendo il coinvolgimento dei giovani in percorsi artistici e formativi.

Di seguito il programma degli spettacoli in calendario presso Auditorium Mons. Di Donna

– 3 maggio 2026: Compagnia L’Altro Teatro con “Zazinnasinell”;

– 8 maggio 2026: Compagnia San Paolo Apostolo con “Dall iousc i dall cre”;

– 14 maggio 2026: Compagnia I Sognatori con “Labrascioul” (Sai ciò che lasci ma non sai ciò che trovi);

– 22 maggio 2026: Compagnia teatrale Amartè con “Alanzkrdiun… tott sta frtiun!”.

Presso parrocchia S. Andrea

– 7 maggio 2026: Compagnia San Andrea Apostolo con “Kuss Matrmonie… S’avva feie???”;

Presso Ex Mercato via Flavio Giugno

– 16 maggio 2026: Compagnia Attori per Caso – volontari Fondazione ANT di Andria con “U’ Ciambott”;

Presso Auditorium Don Pino Puglisi

– 20 maggio 2026: Compagnia Madonna di Pompei con “Ci bella famigghie”.

L’ingresso in tutti i luoghi è gratuito fino ad esaurimento posti. È possibile ritirare i biglietti gratuiti recandosi presso la Biblioteca Comunale “G. Ceci”, in Piazza S. Agostino n. 5 a partire dal 28 Aprile, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 19,30. Info 0883/290291 – 290672