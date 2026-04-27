Comprendere il proprio modo di apprendere è il primo passo per costruire un metodo di studio solido ed efficace. Nasce da questa consapevolezza l’incontro organizzato da “Genio in 21 giorni” in programma per lunedì 4 maggio 2026 presso il Centro Risorse in via Aldo Moro, 42.

Molte delle difficoltà scolastiche e universitarie derivano infatti da strategie di studio inefficaci e da una scarsa conoscenza dei propri processi cognitivi. In assenza di un metodo strutturato e personale, lo studio può diventare dispersivo e poco produttivo, con effetti negativi nel lungo periodo. A guidare l’incontro sarà Damiano Gaetani, esperto in apprendimento, che offrirà ai partecipanti la possibilità di un confronto diretto, favorendo un momento di dialogo e condivisione.

L’evento si terrà dalle 18:30 alle 21:30 presso il Centro Risorse, in Via Aldo Moro 42 ad Andria. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione ed è aperta a studenti di ogni ordine e grado, professionisti, genitori e insegnanti.

Per iscriversi è necessario compilare il form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZPChBOvmkY0pKR0CN8NnMcyCsch4_0fqPRjSkxuJCXMg65w/viewform?usp=send_form