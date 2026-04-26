Incidente questa mattina sulla tangenziale di Andria tra due autovetture, una Ford Focus e una Peugeot 3008. Quattro in totale le persone ferite (che hanno riportato lesioni lievissime). Sul posto è intervenuta una equipe sanitarie del 118 che ha soccorso sul posto i feriti, tra cui un minore che oggi ha ricevuto il sacramento della Prima Comunione e che, con i propri genitori, si stava recandosi presso una sala ricevimenti per festeggiare la ricorrenza. I rilievi e le indagini per accertare la dinamica sono stati eseguiti dagli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno anche provveduto a far rimuovere i veicoli gravemente danneggiati e non marcianti.

L’incidente si è verificato alle ore 12:15 circa.