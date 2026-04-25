«Il 25 aprile è la festa della nostra Repubblica, la festa del popolo italiano che celebra la Liberazione dal nazifascismo e ricorda i partigiani, le donne e gli uomini che sono stati artefici della Resistenza e costruttori della Democrazia, dal nord al sud dell’Italia.

Nel farlo, però, non bisogna mai dimenticare quanto sia fondamentale l’impegno costante, nelle istituzioni e nella vita di ogni giorno, per fare spazio ai diritti, alla giustizia sociale, alla pace e alla democrazia». Lo dichiara il consigliere regionale e Segretario del Pd Puglia Domenico De Santis.

«L’Osservatorio pugliese sui neofascismi, col suo report, ci mette in guardia sui rigurgiti e le minacce neofasciste, sui tentativi di insinuarsi anche nelle istituzioni.

Il nostro argine a questa deriva è la Costituzione, i suoi valori condivisi di uguaglianza e libertà, nati dal coraggio di chi con la propria vita ha lottato per affermarli.

Anche i conflitti in corso ci mostrano quanto questi valori siano calpestati e anche che non sono una volta per sempre. Sono costantemente minacciati soprattutto quando, come ha detto il Presidente Mattarella, a vincere è la legge del più forte. Contro la violenza, contro le oppressioni e la negazione dei diritti e della libertà, oggi come 81 anni fa, trionfi una Resistenza sempre viva e rinnovata. Viva il 25 aprile, viva la Libertà!».