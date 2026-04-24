Il Senatore della Repubblica Filippo Melchiorre ha effettuato oggi una visita istituzionale alla Questura di Barletta Andria Trani, accolto con grande cordialità dal Questore Alfredo Fabbrocini.

Il Questore ha accompagnato il Senatore presso gli uffici della Questura, presentandogli i funzionari ed il personale in servizio. L’incontro si è svolto in un clima di reciproco rispetto istituzionale, improntato su profonda stima e dialogo costruttivo.

Nel corso della visita, il Senatore ha incontrato i ragazzi impiegati nell’accoglienza dei cittadini, come previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Questura di Barletta Andria Trani e le Associazioni di Volontariato per l’inclusione di persone con disabilità.

Ha successivamente visitato la Sala Operativa, dove ha potuto assistere alle attività che la caratterizzano, per poi apprezzare le peculiarità dell’applicativo Batcam.

Ha quindi visitato l’Ufficio Immigrazione e l’area dedicata all’accoglienza degli stranieri e delle loro famiglie.

Sono stati illustrati infine, gli aspetti operativi e organizzativi della struttura, evidenziando l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel territorio provinciale.

Il Senatore Melchiorre ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia di Stato, confermando il sostegno delle istituzioni al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’iniziativa rafforza i legami tra Parlamento e Forze dell’Ordine, a beneficio della comunità locale.