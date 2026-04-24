E’ stato reso noto l’elenco dei Presidenti di Seggio nominati con decreto dalla Corte d’Appello di Bari per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. In allegato i nomi e le sezioni abbinate.
E’ stato reso noto l’elenco dei Presidenti di Seggio nominati con decreto dalla Corte d’Appello di Bari per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. In allegato i nomi e le sezioni abbinate.
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