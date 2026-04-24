Si avvisano i Signori viaggiatori che, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori programmati presso il piazzale di Fesca San Girolamo, nella serata di martedì 28 aprile p.v., saranno adottati i seguenti provvedimenti di circolazione:

ET 91416 in partenza da Bari Centrale alle ore 19:34 soppresso completamente sull’intera tratta;

ET 91140 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:01 soppresso completamente sull’intera tratta;

ET 91345 in partenza da Andria Sud alle ore 22:02 soppresso parzialmente sulla tratta Ruvo – Bari Centrale;

ET 91347 in partenza da Andria Sud alle ore 22:33 soppresso parzialmente sulla tratta Ruvo – Bari Centrale;

ET 91418 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:40 soppresso completamente sull’intera tratta;

ET 91043 in partenza da Andria Sud alle ore 22:42 soppresso parzialmente sulla tratta Ruvo – Bari Centrale;

ET 91142 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:45 soppresso completamente sull’intera tratta;

ET 91420 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:50 soppresso completamente sull’intera tratta;

ET 91143 in partenza da Cecilia (San Paolo) alle ore 22:55 soppresso completamente sull’intera tratta;

ET 91145 in partenza da Cecilia (San Paolo) alle ore 23:23 soppresso completamente sull’intera tratta.

Tutte le corse soppresse saranno sostituite con adeguato servizio automobilistico sostitutivo.

«Si rammenta altresì che, i tempi di percorrenza del servizio automobilistico sostitutivo sono, per ragioni legate ad eventuali contingenze (percorsi e traffico stradale), evidentemente diversi e maggiori rispetto a quelli ferroviari. Ci scusiamo per il disagio».