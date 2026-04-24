La festa della liberazione d’Italia dal nazifascismo rischia di diventare una mera celebrazione, se ci si dimentica di considerarla un monito contro dittature e imperialismi, un’occasione di riflessione sull’attualità.

Il genocidio in Palestina è apice ed espressione di una torsione autoritaria mondiale, che riguarda tutti a livelli e in modi differenti: dall’apartheid all’imperialismo, passando per la criminalizzazione di ogni diversità e la crescente povertà in cui tutti viviamo.

Capitalsud sceglie di celebrare il 25 aprile insieme alla Global Sumud, per raccontare la prossima missione, che sfiderà l’assedio con una risposta civile coordinata che vedrà la partenza di un convoglio Terrestre insieme alla Flottilla che arriva dal mare.

Il convoglio è formato da oltre 1500 persone da tutto il mondo, e con oltre 100 mezzi tra cui camion di aiuti umanitari, case mobili ed autombulanze, attraverserà Mauritania, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto per chiedere la liberazione della Palestina. Alla missione si unirà anche l’andriese Sara Suriano.

Oggi, il valico di Rafah viene aperto e chiuso a discrezione dei responsabili di un genocidio.

Il convoglio diventa un’ondata di solidarietà che attraversa i confini, unisce i popoli e crea pressione politica a ogni chilometro del suo percorso; quando raggiungerà Rafah, porterà con sé il rifiuto dei popoli di voltare lo sguardo dall’altra parte La Convenzione sul Genocidio obbliga ad agire. I governi non lo hanno fatto, allora lo fanno cittadine e cittadini.

Di seguito il programma della giornata.

Ore 13 – Esibizione MòMò Murga

Ore 13.30 – Pranzo sociale e raccolta fondi per la missione

Ore 16 – Talk

Interverranno:

– Testimonianza diretta dai Territori Palestinesi occupati

– Tony La Piccirella – coordinamento internazionale Global Sumud (in collegamento dalla Flotilla)

– Sara Suriano – Global Sumud Puglia

– Giusy Bracco – Amnesty Puglia Matera, focus sulla campagna “Proteggo la protesta”

– Rosa Sgaramella – CGIL BAT

– ANPI Andria

Ore 18.30 – Selezione musicale El Maximo del Sur

Spazio aperto – Chiunque voglia contribuire (interventi, musica, letture) è il benvenuto.

Incontro a cura di Capitalsud, MòMò Murga, Global Sumud Puglia, Amnesty International Andria-Barletta, con il supporto di ANPI Andria, La Fabbrica, CGIL Bat, Spazio Terre Aps.