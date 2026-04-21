La Cooperativa Artigiana di Garanzia ha stabilito di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà in prima convocazione per il 26/04/2026, alle ore 7, nei locali della Cooperativa, in Andria, via Regina Margherita 84 e – occorrendo – in seconda convocazione per il giorno lunedì 27 aprile 2026 alle ore 20 presso la sede della Cooperativa in Via Regina Margherita 84, Andria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2025, della Relazione sulla gestione e della Relazione del Collegio sindacale; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Per la partecipazione all’Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto. I soci che non possono intervenire potranno farsi rappresentare a mezzo delega (art. 24 dello Statuto), fermo restando che ogni delegato non può rappresentare più di cinque soci, utilizzando l’apposito modello da ritirare presso la Cooperativa.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono disponibili presso la Sede sociale della Cooperativa. I Soci che accedono alla sede per consultare la suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nella sede.