Unire la passione per l’impegno civico alla forza comunicativa dei nuovi linguaggi: è questo lo spirito di “Giovani con Giovanna”, l’incontro pubblico promosso dai giovani candidati della coalizione a sostegno di Giovanna Bruno.

«Non è solo un incontro elettorale, ma un laboratorio di idee -, dichiarano gli organizzatori dei Giovani Democratici di Andria -. Vogliamo costruire il futuro della nostra città insieme a chi quel futuro dovrà abitarlo. La presenza di Giovanna Bruno rappresenta per noi la garanzia di un ascolto reale e di una visione condivisa».

Durante la serata, il pubblico non sarà un semplice spettatore, ma il vero protagonista: l’incontro sarà infatti totalmente interattivo e saranno i partecipanti stessi a scegliere, in tempo reale, i temi da affrontare e approfondire. Un dibattito aperto e dinamico per rimettere al centro le priorità dei giovani.

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare a un momento di confronto che promette di essere tutto fuorché ordinario.