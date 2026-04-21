Ci sarà anche un giovane di Andria tra i protagonisti della prossima edizione del Giffoni Film Festival. Alessandro Falcetta è stato selezionato per far parte della giuria nella sezione Impact, uno spazio dedicato al confronto su temi sociali e culturali di grande attualità.

Un’opportunità importante per portare la propria voce, condividere esperienze e dialogare con figure di rilievo del panorama contemporaneo come professionisti, imprenditori e testimoni provenienti dal mondo dello spettacolo, delle istituzioni, della cultura e dello sport.

«Partecipare al Giffoni Film Festival per me rappresenta discutere, portare esperienze e costruire idee insieme ad altri partecipanti e professionisti del mondo del cinema – ha sottolineato Alessandro Falcetta – spero di poter contribuire attraverso la mia esperienza».

Il giovane andriese è impegnato quotidianamente nell’accompagnamento di ragazzi con disabilità intellettiva con l’associazione “Camminare Insieme”, oltre a offrire supporto nel laboratorio di storytelling con i piccoli giornalisti di Tutt’Altro. Un impegno costante per l’inclusione che, secondo Falcetta, va curata in ogni dettaglio.

Durante il festival, in programma dal 17 al 25 luglio 2026 a Giffoni Valle Piana, Alessandro porterà anche una riflessione concreta a partire da una domanda: come vive una persona con disabilità cognitiva un film? Cosa riesce a cogliere, cosa resta escluso e in che modo il linguaggio audiovisivo può diventare davvero accessibile e inclusivo? Domande aperte che diventeranno occasione di confronto all’interno dei gruppi di discussione.

«In quello che hai scritto abbiamo riconosciuto uno sguardo, una posizione, qualcosa che meritava di essere portato dentro». Questo il commento ricevuto a sostegno della sua candidatura.