Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori lungo la strada provinciale, a partire dalla pulizia del canale nel tratto nei pressi del McDonald’s, un’area da tempo segnalata per la sua pericolosità, soprattutto per pedoni, giovani e utenti di monopattini e biciclette elettriche.

“Dopo mesi di incontri, interlocuzioni e sollecitazioni costanti, registriamo finalmente un primo intervento concreto su un tratto particolarmente critico per la sicurezza – dichiara il consigliere regionale Giovanni Vurchio –. Questo rappresenta un segnale importante di attenzione verso le esigenze dei cittadini e del territorio.”

Il consigliere Vurchio ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla Provincia per la sensibilità dimostrata e per aver dato seguito alle richieste avanzate, così come al Comune per la collaborazione istituzionale che ha contribuito a sbloccare l’avvio dei lavori.

“Continueremo a seguire passo dopo passo l’evoluzione degli interventi – prosegue Vurchio – affinché si possa giungere in tempi rapidi a soluzioni strutturali capaci di garantire maggiore sicurezza e una viabilità più efficiente per tutti.”

“La politica è fatta di concretezza – conclude – ed è questa la politica che piace alla comunità: quella che ascolta, interviene e porta risultati tangibili.”